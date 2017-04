Trödelmarkt am Mohnweg

Altglienicke.

Der Förderverein "Freunde der Grundschule am Mohnweg" lädt am 6. Mai von 9 Uhr bis 13 Uhr auf dem Schulhof, Mohnweg 20, zum Trödelmarkt ein. Es kann alles, was man von Baby- bis Schulkindalter benötigt, gekauft werden. Für das leibliche Wohl wird mit Kuchen und Getränke gesorgt. Der Eingang zum Schulhof befindet sich auf der Erxlebenstraße. Anbieter können Sie sich unter flohmarkt-mohnwegschule@gmx.de anmelden. Die Standgebühr beträgt pro drei Meter Tisch (selber mitzubringen) fünf Euro und einen Kuchen, zusätzlich werden fünf Euro Müllpfand erhoben. Bei starkem Regen fällt der Trödelmarkt aus.