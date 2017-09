Spaziergang zur Stadtentwicklung

Berlin: Fähre F 11 |

Baumschulenweg. Für den 10. September 2017 lädt die BVV-Fraktion Bündnis 90/Die Grünen ab zu einem Sonntagsspaziergang entlang der Spree von Baumschulenweg über Plänterwald bis in den Treptower Park ein. Themen werden verschiedene Aspekte der Stadtentwicklung sein: von der neuen Spreebrücke und den Folgen für die Verkehrs- und Lärmsituation in Oberschöneweide und Baumschulenweg über die Entwicklung des Spreepark-Geländes und die Aussichten der Sanierung des Spielplatzes "Plansche" bis hin zum Gartendenkmal und beliebten Ausflugsort Treptower Park. Auf dem kostenlosen Spaziergang informieren Bezirkspolitiker von Bündnis 90/Die Grünen und Erik Marquardt über aktuelle Entwicklungen. Treffpunkt ist 11 Uhr an der Fähre am Ende der Baumschulenstraße. Die zweistündige Führung ist kostenlos und endet am Treptower Park. sim