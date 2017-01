Ortsteilgespräch in Baumschulenweg

Baumschulenweg.

Ihnen liegt Ihr Kiez ganz besonders am Herzen, Sie haben Kritik oder wollen was verändern? Dann sollten Sie am Ortsteilgespräch „Zukunft gemeinsam gestalten in Baumschulenweg“ teilnehmen. Themen sind unter anderem die Rahmenbedingungen für Gewerbetreibende, eine Vernetzung von Aktiven und eine mögliche Interessengemeinschaft Baumschulenweg. Das Ortsteilgespräch findet am 19. Januar ab 18 Uhr in der Volkshochschule, Baumschulenstraße 79/81, statt. Anmeldung unter bastian.ignaszewski@ba-tk.berlin.de oder902 97 22 03.