Berlin: Spreepark |

Plänterwald. Am 6. Oktober lädt die Grün Berlin GmbH zur dritten Dialogveranstaltung in den Spreepark ein. Sie findet von 14 bis 19 Uhr in der alten Werkhalle an der Kiehnwerderallee auf dem Spreeparkgelände statt. Ab 14 Uhr werden Rundgänge durch den Spreepark angeboten. Um 16 Uhr werden die Ergebnisse aus den ersten beiden Bürgerdialogen und den Planungswerkstätten vorgestellt. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Vor Ort stehen keine Parkplätze zur Verfügung. RD