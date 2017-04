Den Frühling feiern: Gartenmarkt „Späth’er Frühling“

Baumschulenweg. Die Späth’schen Baumschulen laden am Wochenende zum großen Gartenmarkt „Späth’er Frühling“ ein.

Der Gartenmarkt „Späth’er Frühling“ ist ein Frühlingsfest im Blütenmeer mit gärtnerischen Besonderheiten, kreativem Kinderprogramm, Live-Musik, dem Späth-Arboretum der Humboldt-Universität, Weinausschank, kulinarischen Spezialitäten und vielem mehr.Rhododendron und Azaleen stehen in voller Pracht, Frühlingsblüher verwandeln das historische Gelände in ein Blumenparadies. Sonderausstellungen zeigen die Vielfalt an Obstgehölzen, Heckensträuchern, Beet- und Balkonpflanzen. Fachleute geben Tipps zur Pflanzen- und Gartenpflege.Das Monbijou-Theater lädt zum Kindertheater ein. Eine Märchenerzählerin begeistert mit Märchenzauber und Musik.Kinder können basteln und nach mittelalterlicher Art werkeln. Große Kinder und Erwachsene üben sich im Bogenschießen. Live-Bands locken auf die Festwiese zum Tanz.Der Gartenmarkt „Späth’er Frühling“ öffnet am 6. und 7. Mai, jeweils 9 bis 18 Uhr in den Späth’schen Baumschulen, Späthstraße 80/81. Der Eintritt kostet 5 Euro (Kinder bis 16 Jahre frei). Mehr Infos auf www.spaethsche-baumschulen.de