Afrika-Tage der offenen Tür in ganz Berlin!

Afrika Tage der offenen Tür

Am 09. und 10. September 2017 finden die Afrika Tage der offenen Tür statt. Im ganzen Stadtgebiet erwarten Sie viel Spaß und tolle Aktionen mit Afrikabezug.Das ganze Jahr über arbeiten viele Menschen in unserer Hauptstadt mit Verbindungen undKooperationen zum afrikanischen Kontinent. Sie handeln mit Kosmetik aus Nigeria und Erdnüssen aus Kamerun oder bereiten nordafrikanische Snacks für unsere Mittagspausen. Andere sind entwicklungspolitisch engagiert oder wirken für eine Vernetzung der afrikanischen Community. Sie beraten oder informieren, haben Spaß daran die Kulturen zusammenzubringen.Alle Bürger und Bürger_innen sind herzlich dazu eingeladen, bei einem Streifgang durch die Stadt Afrika in Berlin zu entdecken.Weitere Informationen und das Programm gibt es unter:www.kenako-festival.de/tage-deroffenen-tuer/