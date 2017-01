Empfang im Lettekiez

Berlin: Reginhard-Grundschule |

Reinickendorf. Das Quartiersmanagement Letteplatz lädt alle Interessierten zum traditionellen Neujahrsempfang am Dienstag, 24. Januar, von 18 bis 20 Uhr in die Aula der Reginhard-Grundschule, Letteallee 39-41. Die Gäste haben die Möglichkeit, sich über Projekte zu informieren. Ein besonderer Fokus wird in diesem Jahr auf die Ehrenamtlichen gelegt, ohne die eine erfolgreiche Quartiersarbeit im Lettekiez nicht möglich wäre. Das Quartiersmanagement möchte daher die gute, kreative und angenehme Zusammenarbeit mit der Anwohnerschaft, den Einrichtungen und Vereinen und dem Bezirksamt in festlicher Atmosphäre bei Musik und Snacks feiern. CS