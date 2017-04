Familienfest plus Flohmarkt

Borsigwalde.

Ein Familienfest samt Flohmarkt steht am Sonntag, 21. Mai, im Kinder-, Jugend- und Familienzentrum Tietzia an. Von 10 bis 14 Uhr gibt es drinnen und draußen viele Mitmachaktionen für Groß und Klein, an den Trödelständen sind Kindersachen und Spielzeug im Angebot. Wer selbst Dinge rund ums Kind verkaufen möchte, sollte sich einen Standplatzes reservieren, und zwar unter432 30 02. Die Standgebühr beträgt einen Euro plus etwas Selbstgebackenes fürs Buffet, an dem es neben Süßem auch Kaffee, Getränke und Würstchen gibt. Falls sich der Wettergott übellaunig zeigt, finden Fest und Flohmarkt nur im Haus statt. Adresse: Tietzstraße 12. Infos unter www.tietzia-berlin.de