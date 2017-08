12. Stadtteilfest im Falkenhagener Feld

Am 15. Und 16. September gehört der Westerwaldplatz den Menschen.



Das traditionelle Stadtteilfest, die größte Veranstaltung im Falkenhagener Feld, wird natürlich auch 2017 stattfinden. Am 16.September ab 14 Uhr gibt es wieder ein buntes Programm, welches ein paar Tausend Besucher locken wird. Die unterschiedlichsten Akteure aus dem Kiez kommen zusammen, um ein buntes Bühnenprogram, Leckereien, Spiel und Spaß mit Institutionen, Vereinen und Anwohner*innen zu erleben. Der Westerwaldplatz, als bewährter Ort wird zur Fußgängerzone. Dann ist für einen Tag ausschließlich Raum für Menschen.



Die Vorbereitungen sind schon weit fortgeschritten. Das Programm steht, bis auf ein paar Kleinigkeiten, schon fest. Auch in diesem Jahr gibt es ein Vorabendprogramm. Am 15. September startet ab 16 Uhr eine Modenschau der Boutique XXL beim Friseur am Kiosk gegenüber der Stadtteilbibliothek. Live dazu spielt die bekannte Spandauer Band Mr. Breeze, mit einem Programm von Gary Moore bis ZZ Top.



Wenn es langsam dunkelt, wird der Platz, wie schon im letzten Jahr, zum Open-Air Kino. Die laue gemütliche Sommernacht wird noch vielen in Erinnerung sein. Wir können nur hoffen, dass Petrus uns auch diesmal wieder tatkräftig unterstützt. Aufgeführt wird ab 19:30 Uhr der Film „Der ganz große Traum“. Er erzählt, wie der Fußball nach Deutschland kam. Zusätzlich gibt es einen Kurzfilm über die Spielstraße am Westerwaldplatz. Schüler der Siegerlandschule haben ihn erstellt.



Gefördert wird das Fest aus Mitteln der sozialen Stadt.