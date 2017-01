Berlin: Evangelische Jeremia-Kirchengemeinde |

Falkenhagener Feld. In der Evangelischen Jeremia-Kirchengemeinde informiert Pfarrer Torben Weinz am 20. Januar über den Evangelischen Kirchentag 2017. Was ist in Spandau geplant und was muss die Kirchengemeinde organisieren? Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr an der Siegener Straße 52. uk