Theater machen und Theater genießen: Winter-Akademie mit kostenlosen Workshops

Falkenhagener Feld. Die Jugendtheaterwerkstatt Spandau, Gelsenkircher Straße 20, hat eine Winter-Akademie für Jugendliche und interessierte Erwachsene organisiert. Sie bietet bis in die zweite Februarhälfte kostenlose Workshops und Theaterbesuche an.

In der Volksbühne zu "Murmel Murmel"

37 58 76 23. Anmeldung und Infos unter post@jtw-spandau.de oder37 58 76 23.

In den Workshops geht es unter anderem um die Frage, wie man Musik-Theater machen kann, ohne ein Instrument spielen zu können, und wie man eine Situation auf der Bühne ohne Text entstehen lässt. An vier Wochenenden mit inspirierenden Künstlern und ergänzenden Theaterbesuchen erforschen die Teilnehmer Möglichkeiten, mit bereits vorhandenen Fähigkeiten verschiedene Theaterformen zu nutzen und weiter zu entwickeln.Einen Workshop zum Musiktheater gibt es am 14. und 15. Januar jeweils von 12 bis 18 Uhr mit dem Musiker, Komponisten und Performer Anton Berman. Dazu gibt es Theaterbesuche am 14. und 27. Januar jeweils um 20 Uhr im Ballhaus Ost.Das Wochenende vom 21. und 22. Januar ist jeweils von 12 bis 18 Uhr einem Performance-Workshop mit der Theatermacherin Gianna Pargätzi gewidmet. Dazu kann ein Theaterbesuch in den Sophiensälen am 2. Februar um 20 Uhr in den gebucht werden.Der Regisseur Carlos Manuel bietet am 28. und 29. Januar jeweils von 13 bis 18 Uhr einen Sprechtheater-Workshop an, dem am 29. Januar um 19 Uhr ein Besuch der Volksbühne mit „Murmel Murmel“ folgt. An die Vorstellung schließt sich ein Gespräch an.Dem Tanztheater ist der Workshop am 11. und 12. Februar jeweils von 12 bis 18 Uhr mit dem Tänzer und Choreographen Josep Caballero Garcia gewidmet. Dazu gehört am 17. Februar um 20 Uhr ein Besuch des Ballhauses Naunynstraße. Der Workshop am 18. und 19. Februar jeweils von 14.30 bis 18.30 Uhr ist zugleich Abschluss der Reihe sowie Auftakt der neuen Theaterproduktion „STADT:RAUM:WIR“ mit Laura Kallenbach.