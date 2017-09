Diskussion zu Tegels Zukunft

Berlin: Klubhaus Spandau |

Falkenhagener Feld. Um das Für und Wider des Weiterbetriebs vom Flughafen Tegel geht es bei einer Podiumsdiskussion am 14. September. Dazu lädt die Wählerinitiative soziales Spandau (WisS) unter dem Motto „Lärm für alle?“ ab 19 Uhr ins Klubhaus Spandau ein. Anlässlich des Volksentscheids am 24. September will die WisS mit Experten und Spandauern über die Folgen einer möglichen Offenhaltung von TXL diskutieren. Auf dem Podium sitzen Christoph Meyer, Spitzenkandidat der Berliner FDP, Nina Stahr, Landeschefin der Berliner Grünen, Verbrauchervertreter Marcel Eupen vom AMV und Stadtrat Frank Bewig (CDU) als Vertreter des Bezirksamtes. Es moderiert Emilio Paolini, Fachpolitischer Sprecher der WisS. Das Klubhaus Spandau ist an der Westerwaldstraße 13 zu finden. uk