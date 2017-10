Am Bogen 35

3. Herbstfest am Bogen im Falkenhagener Feld

Auch in diesem Jahr starten das Quartiersmanagement, Outreach und die Gewobag im Falkenhagener Feld West das 3. Herbstfest „Am Bogen“ auf der Festwiese am Waschhaus.

Die Kinder können sich auf die Spiele und eine Hüpfburg freuen. Für die Erwachsenen gibt es verschiedene Infostände und Köstlichkeiten.

Wir hoffen auf rege Beteiligung. Petrus wird hoffentlich auch diesmal wieder für perfektes Herbstwetter sorgen. Viel Spaß!

Ihr Quartiersmanagement- Team