Sägen, Hämmern, Bagger fahren: Gewobag öffnet Mitmachbaustelle für Kinder

Falkenhagener Feld. Die Gewobag lädt wieder zum „Tag der kleinen Baumeister“. Rund 150 Kinder werden am 17. August zur Ferienaktion erwartet.

39 03 15 60 oder schickt eine E-Mail an Wer sein Kind anmelden will, meldet sich unter39 03 15 60 oder schickt eine E-Mail an kleine-baumeister@gewobag.de

Rohre verlegen, Bagger fahren und energiesparend bauen: Am Donnerstag, 17. August, können etwa 150 Kinder im Alter von vier bis acht Jahren viele Gewerke aus dem Baubereich spielerisch kennenlernen. Profis gehen den Kids auf der Mitmachbaustelle beim hämmern, sägen, Dach decken oder Fliesen legen helfend zur Hand.Organisiert hat den „Tag der kleinen Baumeister“ wieder die Gewobag gemeinsam mit erfahrenen Handwerksbetrieben. Bereits seit 2010 haben Kinder aus verschiedenen Gewobag-Quartieren in Spandau die Gelegenheit, diverse Gewerke kennenzulernen, die man zum Häuserbauen braucht. Dieses Jahr freut sich das Falkenhagener Feld.Die kleinen Baumeister können sich an zehn Stationen ausprobieren und tatkräftig in die Arbeit stürzen. Denn auf einer Baustelle gibt es immer viel zu tun.Die Ferienaktion beginnt bei freiem Eintritt um 10 Uhr. Gewerkelt wird bis 16 Uhr auf dem Spielplatz und der Wiese am Salchendorfer Weg 2. Plätze sind noch frei, aber begrenzt.