Weihnachten in der Jeremiakirche

Berlin: Evangelische Jeremiakirche |

Falkenhagener Feld. Zur offenen Weihnachtsfeier in der Jeremiakirche sind am Heiligabend alle Spandauer geladen, die nicht allein feiern wollen. Der besinnliche Abend beginnt am 24. Dezember um 17 Uhr und endet gegen 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Um eine Anmeldung wird gebeten unter 372 30 85. Die Evangelische Jeremia-Kirchengemeinde bietet diese Weihnachtsfeier schon seit vielen Jahren an. Ort ist die Jeremiakirche an der Ecke Siegener Straße und Burbacher Weg. uk