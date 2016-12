Geschenk-Ideen auf dem Markt

Berlin: Markt Friedrichshagen |

Friedrichshagen. Am vierten Adventswochenende lädt Friedrichshagen wieder zum Weihnachtsmarkt ein. Besucher aus ganz Berlin und dem benachbarten Umland finden auf dem Markt rund um die beleuchtete Tanne an der Bölschestraße jede Menge Kulinarisches, aber auch Handwerkliches aus der Region. Einige Händler und Schausteller kommen von weit her: aus Altenburg beispielsweise, um Handgeschnitztes zu verkaufen. Töpferware, Kerzen und Schmuck sowie weihnachtliche Accessoires gehören zum Angebot. Auch für musikalische Unterhaltung ist gesorgt und der Weihnachtsmann persönlich schaut vor allem zur Freude der Kinder vorbei. Der wundervolle Weihnachtsmarkt findet am Sonnabend, 17. Dezember, von 9 bis 22 Uhr statt, am Sonntag, 18. Dezember, von 11 bis 20 Uhr. bey