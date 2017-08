Berlin: Markt Friedrichshagen |

Friedrichshagen. Besonders in der Ferienzeit werden dringend Blutspender gesucht. Der DRK-Bus steht am 21. August von 14.30 bis 19 Uhr wieder auf dem Markt in Friedrichshagen, Ecke Aßmann- und Bölschestraße. Spender müssen mindestens 18 Jahre alt und gesund sein, bitte Ausweis oder Reisepass mitbringen. Weitere Termine unter www.blutspende-nordost.de oder unter 0800 119 49 11. RD