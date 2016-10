Basketball Herbst-Camp beim KSV AJAX

Es sind bald 2 Wochen Ferien und du weißt noch nicht was du mit deiner vielen Freizeit anfangen sollst... Dann komm doch zum Basketball-Herbst Camp der Abteilung Basketball des KSV AJAX. Vom 24.10.2016 - 28.10.2016, jeweils in der Zeit von 8:30 - 16:30 Uhr, werden sich Mädchen & Jungen im Alter von 7-14 Jahren, unter der Leitung von erfahrenen, ausgebildeten Basketballtrainern mit einer der tollsten Ballsportarten beschäftigen. Für Verpflegung und Getränke den Tag über wird gesorgt sein.Wir freuen uns auf Dich.Alle weiteren Infos findest du in unserem Flyer und auf unserer Homepage:Einfach auf den Link klicken!Anmeldeschluss ist der 17.10.2016