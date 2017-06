Akustischer Stadtplan

Berlin: Dathe-Gymnasium |

Friedrichshain. "Die Welt in Friedrichshain-Kreuzberg" hieß ein Projekt, das Sechstklässler aus dem Dathe-Gymnasium zusammen mit der Audioagentur "Stadt im Ohr" durchführten. Die Kinder waren mit dem Mikrofon im Bezirk unterwegs und sammelten Geschichten und Meinungen. Ausgehend von den Interviews entstanden Kurzreportagen, die am 19. und 20. Juni in einer Art akustischem Stadtplan in der Mehrzweckhalle der Schule an der Helsingforser Straße 11-13 zu hören sind. Möglich ist das am ersten Tag von 14 bis 17 Uhr, am zweiten zwischen 9 und 13 Uhr. tf