Friedrichshain. Wie erkennen Eltern, dass ihr Baby jetzt mehr braucht, als nur Milch? Auskunft darüber gibt Familienhebamme Doris Hoffmann am Dienstag, 13. Juni, bei einem Vortrag in der Begegnungsstätte Das Haus am Weidenweg 62. Eingeladen sind Mütter und Väter mit Kleinkindern zwischen fünf und zwölf Monaten. Beginn ist um 13.30 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos, es wird aber um eine Spende gebeten. Anmeldung bitte bis spätestens 12. Juni unter 426 77 49. tf