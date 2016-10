Friedrichshain.

Während der Herbstferien bietet der Abenteuerspielplatz Forcki auf dem Forckenbeckplatz ein spezielles Programm. Am 19. und 20. Oktober geht es jeweils von 15 bis 18 Uhr um antike Spiele und herbstliche Buddelei. Am 26. und 27. Oktober werden zur selben Uhrzeit Drachen und Boomerangs gebaut, und am 21. und 28. Oktober findet um 11 Uhr ein Ferienfrühstück statt. Das Programm kann auch unter: www.forcki.de nachgelesen werden.