Lernen im Ausland

Friedrichshain-Kreuzberg.

Der Verein AFS Interkulturelle Begegnungen informiert am Donnerstag, 24. November, zum Thema Schüleraustausch im Ausland. Die Veranstaltung findet ab 18.30 Uhr in der Volkshochschule Friedrichshain-Kreuzberg, Frankfurter Allee 37, Raum 1104, statt. Wann ist der beste Zeitpunkt, um ein halbes oder ganzes Schuljahr in einem anderen Land zu verbringen? Wo ist das überhaupt möglich? Und welche Voraussetzungen müssen für ein Stipendium erfüllt werden? Das sind einige Fragen, die an diesem Abend beantwortet werden. Eingeladen sind neben Schülern und ihren Eltern auch Lehrer. Weitere Informationen gibt es auch unter: www.afs.de