Friedrichshain.

Was ist zu tun, wenn sich Kinder verletzten, verbrennen, unter Atemnot leiden oder sogar bewusstlos werden? Um die schnelle und richtige Reaktion geht es bei einem Notfallkurs für Eltern am Montag, 6. März, im Kinder- und Familienzentrum Das Haus, Weidenweg 62. Er findet von 10 bis 13.30 Uhr statt und wird von Tara Rödel, Heilpraktikerin, Krankenschwester und Erste Hilfe-Ausbilderin, geleitet. Die Teilnahmegebühr beträgt 45 Euro pro Person, Elternpaare bezahlen zusammen 75 Euro. Weitere Informationen und Anmeldung unter0176 62 35 63 77 oder per E-Mail an taraw.roedel@web.de