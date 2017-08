Tag der offenen Tür in Krea-Kita "Die Allesforscher"

Die KreativitätsKita "Die Allesforscher" befindet sich gemeinsam mit der Grundschule und dem Gymnasium in Gebäude in der Strausberger Straße 38 (10243 Berlin). Die Allesforscher öffenen die Tür am 26.09.2017 in der Zeit von 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr.Interessierte Familien sind herzlich zu den Tagen der offenen Türen eingeladen. Informieren Sie sich und melden Sie ihr Kind gleich an.