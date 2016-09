Zweisprachige Grundschule stellt sich vor

Friedrichshain.

Die Berlin Bilingual School in der Weinstraße 1, lädt am Sonnabend, 24. September, zu einem Tag der offenen Tür für die Grundschulklassen 1 bis 6. Der Unterricht in der Schule erfolgt auf Englisch und Deutsch. Ddas Angebot richtet sich besonders an Kinder aus zweisprachigen Familien. Zwischen 11 und 13.30 Uhr können Besucher die Klassen- und Horträume besichtigen und sich in Gesprächen mit Lehrern und Erziehern, Eltern sowie ehemalige Schülern informieren. Die Berlin Bilingual School ist eine Schule in freier Trägerschaft. Weitere Infos auf www.berlin-bilingual-school.de