Bankentag für Senioren

Friedrichshain-Kreuzberg.

Im Rahmen der Woche für Seniorensicherheit gibt die Polizei am Donnerstag, 30. November, im Rahmen eines Bankentags Tipps zum Schutz vor Tricks und Gewalt beim Geldabheben. In oder vor zahlreichen Filialen sind Informationsstände aufgebaut, im Bezirk von 10 bis 13 Uhr an den Postbank-Standorten am Halleschen Ufer 60, Bergmannstraße 72 und Skalitzer Straße 86-92. Ebenso zur gleichen Uhrzeit bei der Berliner Sparkasse in der Gneisenaustraße 6, Urbanstraße 72 und Skalitzer Straße 15. Außerdem kommt die Polizei zwischen 12 und 14 Uhr in die Commerzbank am Kottbusser Damm 83-85 und von 13 bis 16 Uhr vor die Filiale der Sparkasse in der Frankfurter Allee 111. Die Seniorenwoche findet vom 27. November bis 1. Dezember statt. Hinweise dazu gibt es auch unter http://asurl.de/13ln