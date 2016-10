34 Frauenportraits: Ausstellung zeigt Kulturschaffende

Friedrichshain-Kreuzberg. Unter dem Titel "Ins Licht gerückt" stellt eine Fotoausstellung im Projektraum der "Alten Feuerwache", Marchlewskistraße 6, Frauen vor, die im Kulturbereich arbeiten.

Portraitiert werden 34 Personen, die nahezu alle Sparten repräsentieren. Von der Schauspielerin über Kunsttherapeutin, Fotografin, Maskenbildnerin, Verantwortliche für ein Projekt oder eine Einrichtung. Evelyn Richter, Leiterin des Tanzteams "Step by Step", gehört ebenso dazu wie Birgit Bosse, Chefin des Kinder- und Familienzentrums "Das Haus", oder Edeltraud Pohl, die sich seit mehr als einem Vierteljahrhundert um die Ausländer- und Flüchtlingsarbeit in der Samaritergemeinde kümmert.So unterschiedlich wie die Aufgaben sind auch die Biografien. Die Frauen haben feste Stellen oder sind freiberuflich. Einige sind am Ziel ihrer Karriere angelangt, andere auf dem Weg dorthin. Auch der Bekanntheitsgrad und die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit ist sehr unterschiedlich. Und natürlich geht es auch um ihren Alltag, ihren Erfahrungen und den Wünschen für die Zukunft. Zusammen ergibt das nicht nur eine persönliche Annäherung an viele weibliche Protagonisten der Kulturszene in Friedrichshain-Kreuzberg, sondern insgesamt einen Überblick über das breite Spektrum.Die Schau ist Teil des Programms zum Europäischen Monat der Fotografie. Sie entstand als Kooperationsprojekt zwischen der Gesellschaft für internationalen Kulturaustausch, dem Projektraum der Feuerwache und dem Friedrichshain-Kreuzberg Museum.

Zu sehen ist die Ausstellung vom 21. Oktober bis 27. November. Die Öffnungszeiten sind Dienstag bis Donnerstag von 11 bis 19 Uhr, Freitag bis Sonntag 12 bis 20 Uhr bei freiem Eintritt.