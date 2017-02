Auf den Spuren der Flucht

Berlin: Samariterkirche |

Friedrichshain. In der Samariterkirche, Am Samariterplatz, wird am Freitag, 17. Februar, der Film "Sehnsucht Deutschland" gezeigt. Zwölf Berliner haben sich, begleitet von einem Kameramann, auf die sogenannte Balkanroute begeben, über die bis Anfang 2016 viele Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind. Der Weg dieser Gruppe verlief allerdings in entgegen gesetzter Richtung, von Berlin über Wien bis in die Türkei. Ein weiterer Schwerpunkt des Films sind Interviews mit Geflüchteten und die Frage, welche Erwartungen sie mit ihrer neuen Heimat verbinden. Beginn ist um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei, es werden aber Spenden erbeten. tf