Ausstellung gegen Aids

Berlin: Jacques' Wein-Depot |

Friedrichshain. In den Räumen von Jacques' Wein-Depots, Wühlischstraße 49, wird am Mittwoch, 30. November, die Ausstellung "Reflektionen" mit Arbeiten der Künstlergruppe "Rosa Reiter: aktiv gegen Aids" eröffnet. Zu ihr gehören von HIV betroffene Menschen unterschiedlicher Herkunft und Motivation. Die Vernissage findet am Vorabend des Welt-Aids-Tags statt, der am 1. Dezember begangen wird. Sie beginnt um 17 Uhr. Die Ausstellung läuft danach bis 7. Januar. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Mittwoch von 15 bis 19, Donnerstag von 14 bis 20, Freitag von 13 bis 21 und Sonnabend von 10 bis 18 Uhr. tf