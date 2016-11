Ausstellung: Rosa Reiter - aktiv gegen AIDS "Reflektionen"

Die Arbeiten der Künstlergruppewerden vom Art Depot Berlin in den Räumlichkeiten des Jacques' Wein-Depots, Wühlischstraße 49, in Berlin-Friedrichshain, von Montag, 28. November bis Samstag, 07. Januar 2017 ausgestellt.Gesammelte Geldspenden, der Erlös der Vernissage und der Verkaufspreis eines gespendeten Kunstwerks werden an die Schwulenberatung BerlinRosa Reiter: aktiv gegen AIDS ist eine Künstlergruppe von HIV-betroffenen Menschen (sowohl mit als auch ohne HIV), unterschiedlichster Herkunft und Motivation, die gemeinsam kreativ arbeiten wollen.Die Gründung der Gruppe als gemeinsames Projekt des damaligen Bezirksamtes Berlin-Charlottenburg und der Berliner AIDS-Hilfe e.V. geht zurück auf das Jahr 1992. Heute trifft sich die Gruppe in der Volkshochschule Charlottenburg-Wilmersdorf und wird u.a. von der Deutschen AIDS-Stiftung unterstützt.Einen tieferen Einblick können Sie auf der Webseite www.RosaReiter-Berlin.de gewinnen.Die Ausstellung ist während der Geschäftszeiten Jacques' Wein-Depots zu besichtigen. https://www.jacques.de/depot/316/berlin-friedrichs...