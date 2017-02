Bühne für Talente

Friedrichshain.

Am Freitag, 24. Februar, gibt es in der Studobühne der Alten Feuerwache, Marchlewskistraße 6, eine weitere Ausgabe von "Urban Stage". Junge Talente haben die Möglichkeit, sich auf der Bühne zu präsentieren. Wer mitmachen will, meldet sich bitte beim Jugendclub Feuerwache,293 47 94 40, E-Mail jcfeuerwache@t-online.de, Website: www.jcfeuerwache.de . Die Nachwuchsshow beginnt um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.