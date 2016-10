Berlin: Berliner Kriminaltheater |

Friedrichshain. Der amerikanische Autor Cody McFadyen stellt am Mittwoch, 26. Oktober, im Berliner Kriminaltheater, Palisadenstraße 48, seinen neuen Thriller vor. In "Die Stille vor dem Tod" geht es um eine Mordserie in den USA. Ein schwerer Fall für die Ermittlerin Smoky Barrett. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr. Neben Cody McFadyen liest als deutsche Stimme die Schauspielerin Nina Petri. Die Karten kosten 15 Euro. Ticketreservierung: 47 99 74 88. tf