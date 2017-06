Mal wieder keine Zeit gehabt, "Anna Karenina" in einem Rutsch durchzulesen? Keine Zeit für den "Ulysses" oder alle Bände "Harry Potter"? Dann haben die Unerhörten was für euch: Ein Abend mit vielen Kurzgeschichten rund um das Thema "Keine Zeit"!Und das Beste ist - ihr braucht die Geschichten noch nicht einmal selber zu lesen, das machen die Unerhörten gerne für euch - live und in Farbe!