Friedrichshain. Goethes Faust, Teil 1, in 80 Minuten und mit einem Schauspielerduo, das in alle Rollen schlüpft: Das ist am Freitag, 3. Februar, in der Studiobühne der Alten Feuerwache, Marchlewskistraße 6, zu sehen. Das verkürzte Verwandlungsdrama beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht. tf