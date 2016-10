Friedrichshain.

Das Ensemble Sanddorn gastiert am Sonnabend, 15. Oktober, zu seinem traditionellen Herbstkonzert in der Samariterkirche, Am Samariterplatz. Die Gruppe präsentiert alte und neue Musik vom finnischen Walzer bis zu den Feenklängen der keltischen Harfe. Auch einer betrunkenen Katze begegnen die Zuhörer. Beginn ist um 17 Uhr, der Eintritt kostet zehn, ermäßigt fünf Euro. Karten können unter auslaenderarbeit@galilaea-samariter.de vorbestellt werden.