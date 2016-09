Fünf Maler stellen aus

Berlin: Projektraum Alte Feuerwache |

Friedrichshain. Im Projektraum der Alten Feuerwache, Marchlewskistraße 6, ist bis zum 16. Oktober die Ausstellung "Quintessenz" zu sehen. Sie zeigt Werke von fünf Berliner Malern. Lothar Böhme und Hans Brosch sind während des zweiten Weltkriegs geboren. Rocco Hettwer, Michael Kutzner und Ted Marschall gehören der Nachkriegsgeneration an. Die Öffnungszeiten sind Di bis Do 11-19, Fr bis So 12-20 Uhr. Eintritt ist frei. tf