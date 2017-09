Hauswalds Konzertfotos

Berlin: Auferstehungskirche |

Friedrichshain. "Stones und Co in Weißensee" ist der Titel einer Ausstellung mit Bildern des Fotografen Harald Hauswald. Sie wird am Sonntag, 8. Oktober um 12.30 Uhr in der Auferstehungskirche, Friedenstraße 83, eröffnet. Hauswald zeigt Aufnahmen, die er noch zu DDR-Zeiten von Auftritten berühmter Künstler und Bands in der Parkbühne Weißensee gemacht hat. Darunter sind die Rolling Stones und Tina Turner. Die Ausstellung ist bis zum 26. Oktober dienstags von 14 bis 19, donnerstags und freitags von 14 bis 18 sowie sonntags ab 12 Uhr nach dem Gottesdienst geöffnet. tf