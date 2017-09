Berlin: Samariterkirche |

Friedrichshain. Die Gruppe "Tricolara" tritt am Freitag, 15. September, in der Samariterkirche, Am Samariterplatz auf. Gespielt werden lateinamerikanische, irische und deutsche Titel sowie eigene Kompositionen. Sie beschäftigen sich mit den Themen Auswanderung und ihren Folgen sowie der sozialen Integration zwischen behinderten und nicht behinderten Menschen. Das Konzert beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt kostet sechs Euro. Er ist für Flüchtlinge und Kinder frei. tf