Friedrichshain.

In der Panoramabar, im 13. Stock des Hauses am Strausberger Platz 1, lesen am Sonntag, 18. Dezember, die "Mörderischen Schwestern" Heidi Ramlow und Regine Röder-Ensikat Kriminalgeschichten zur Weihnachtszeit. Crime Time ist ab 16 Uhr. Die Karten kosten 13, ermäßigt zehn Euro im Vorverkauf und 15 beziehungsweise zwölf Euro an der Tageskasse. Weitere Spurensuche unter: www.tanzsuite.de