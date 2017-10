Friedrichshain.

Die Musik-,Theater- und Performanceformation "Nico and the Navigators" gastiert vom 20. bis 22. Oktober im Radialsystem, Holzmarktstraße 33. Die "Ganzkörperpoeten" präsentieren ihre Vorstellung "Die Stunde, da wir viel voneinander wussten". Sie zeigt skurrile Alltagsmomente, absurde Begegnungen oder tragikomische Helden. Das alles dargeboten von nur acht Darstellern. Gemeinsam ist allen Geschichten ein immer schwierigeres Navigieren in einer rasant medialisierten Welt. Die Aufführungen beginnen am Freitag und Sonnabend um 19, Sonntag um 18 Uhr. Die Karten kosten zwischen elf und 24 Euro. Reservierung unter288 78 85 88, Infos auf www.radialsystem.de