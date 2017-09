Storyatella - Berliner Kurzgeschichten

Der Literatursaloon Lunge existiert seit 15 Jahren. Seit 5 Jahren lesen Autoren und Autorinnen jeden letzten Donnerstag des Monats im Café Tasso ihre Geschichten vor. Die Vielfalt der Texte brachte viele Augen zum Leuchten, regte Gedanken an, provozierte zustimmende und kritische Bemerkungen, jedoch blieb kaum ein Gast ungerührt. Zu den Kurzgeschichten gibt es musikalische und/ oder poetische Beiträge.



Durch das langjährige Bestehen des Literatursaloons inspiriert, gründeten zwei Autoren die Zeitschrift STORYATELLA, in der zahlreiche Geschichten von Autoren und Autorinnen des Literatursaloons erscheinen.



An diesem Abend präsentiert Storyatella Berliner Shortstories zum Thema: „Wenn Du denkst, es geht nichts mehr.“



Es lesen Frank Nussbücker, Katrin Schulz, Lydia Kraft, Fanny Femme & Gäste.