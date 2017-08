Die U18-Bundestagswahl für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren

Am 15. September 2017, neun Tage vor der Bundestagswahl, können bei der Jugendwahl U18 alle Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren wählen. Der Wahltag stellt den Höhepunkt einer langfristigen inhaltlichen Auseinandersetzung mit Politik dar. Die Wahl funktioniert fast genauso wie die der Erwachsenen – mit Stimmzetteln, Wahlkabinen und Wahlurnen. Wahllokale gibt es in ganz Berlin in Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen, Schulen sowie Schulclubs und auch auf öffentlichen Straßen und Plätzen. Adressen und Öffnungszeiten einzelner Wahllokale können unter http://www.u18.org/bundestagswahl-2017/wahllokale/ entnommen werden.