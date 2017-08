Nacht der Kerzen an der Friedensglocke

Zeichen setzen für ein Atomwaffenverbot

Drei Tage später wurde über der Stadt Nagasaki eine weitere Atombombe abgeworfen. Bis Ende 1945 sind so insgesamt mehr als 200.000 Menschen gestorben.Am Wochenende wird dieser Menschen gedacht – an vielen Orten in Deutschland und in aller Welt. Wir von ICAN Deutschland beteiligen uns am Samstagabend an der Berliner „Nacht der Kerzen“, ab 21 Uhr an der Friedensglocke im Volkspark Friedrichshain. Wir freuen uns über alle, die wir dort treffen!