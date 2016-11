Helfen mit einem Foto

Berlin: Schönhelden |

Friedrichshain. Das Optikergeschäft "Schönhelden" in der Thaerstraße 28 veranstaltet am Freitag, 18. November, ein Fotoshooting für einen guten Zweck. Wer sich dort ab 14 Uhr von Fotograf Randy Tarango portraitieren lässt, bezahlt fünf Euro. Das Geld kommt Simone aus Friedrichshain zugute. Sie hat große Sehprobleme und eine Brille, mit der sie nicht zurechtkommt. Gleichzeitig muss sie diese besondere Anfertigung noch bei einem anderen Geschäft abbezahlen. "Schönhelden" hat für Simone eine neue Brille hergestellt und will mit der Charityaktion auch ihre finanzielle Last erleichtern. tf