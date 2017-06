Friedrichshain.

In der Kontaktstelle PflegeEngagement in der Gryphiusstraße 16 gibt es am Donnerstag, 22. Juni, die nächste Veranstaltung zum Thema "Pflege aus der Ferne". Sie wendet sich an Menschen, deren Angehörige außerhalb von Berlin wohnen, aber Unterstützung benötigen. Beginn ist um 18 Uhr, die Teilnahme ist kostenlos. Um Anmeldung wird gebeten:70 71 68 69 oder0173 283 95 60, E-Mail: kpe@volkssolidaritaet.de