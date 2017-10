Netzwerk Nachbarschaft

Friedrichshain.

"Nachbarschaft im Dialog" heißt eine neue Veranstaltungsreihe der Kontaktstelle PflegeEngagement. Sie beginnt am Mittwoch, 18. Oktober, bei "Wir im Kiez", Koppenstraße 62 und wendet sich vor allem an ältere Menschen, die rund um die Karl-Marx-Allee wohnen. Die folgenden Termine finden danach jeweils am dritten Mittwoch eines Monats statt. Anmeldung unter70 71 68 69 oder 0173 283 95 60 oder per E-Mail an kpe@volkssolidaritaet.de