Sprechstunde für Senioren

Berlin: Kontaktstelle Pflegeengagement |

Friedrichshain. Joachim Konieczny, neu gewähltes Mitglied der Seniorenvertretung, bietet ab 12. September regelmäßige Sprechstunden an. Sie finden ab diesem Termin an jedem zweiten Dienstag im Monat von 10 bis 11 Uhr in der Kontaktstelle PflegeEngagement in der Gryphiusstraße 16 statt. Außerdem steht Konieczny an jedem dritten Mittwoch im Nachbarschaftstreff "Wir im Kiez", Koppenstraße 62, sowie jeden vierten Mittwoch im Stadtteil- und Seniorenbüro, Büschinstraße 29, für Fragen und Hinweise zur Verfügung. Als Seniorenvertreter ist er aktives Mitglied im Ausschuss für Soziales, Bürgerdienste, Jobcenter und Gesundheit und kann dort Anliegen direkt vorbringen. tf