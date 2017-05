Urlaub für Pflegende

Friedrichshain-Kreuzberg.

Vom 12. bis 18. Mai findet in Berlin die Woche der pflegenden Angehörigen statt. Mit zahlreichen kostenlosen Angeboten vom Kinobesuch bis zur Dampferfahrt soll diesen Personen für ihren Einsatz gedankt werden. Die Kontaktstelle PflegeEngagement im Bezirk beteiligt sich am Programm mit einem Informationsnachmittag zum Thema "Endlich Urlaub! Kurerfahrungen" am 17. Mai. Er beginnt um 15 Uhr im Nachbarschaftstreffpukt "Wir im Kiez" in der Koppenstraße 62. Zu Gast ist der Leiter der Kurklinik Lückenmühle in Thüringen. Dorthin vermittelt die Kontaktstelle seit vergangenem Jahr pflegende Angehörige, auf Wunsch auch gemeinsam mit ihren Pflegebedürftigen, für einen Erholungsaufenthalt. Wer an dieser Veranstaltung teilnehmen möchte, wird gebeten, sich vorher anzumelden,70 71 68 69, E-Mail: kpe@volkssolidaritaet.de