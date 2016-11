Wenn die Eltern alt werden

Berlin: Volkshochschule Friedrichshain-Kreuzberg |

Friedrichshain-Kreuzberg. Wer kümmert sich um den Haushalt oder hilft beim Einkaufen? Das sind noch die geringsten Fragen, wenn die eigenen Eltern alt werden und Unterstützung brauchen. In mehreren Gesprächs- und Informationsveranstaltungen, gibt es nicht nur darauf Antworten. Der nächste Termin ist am Freitag, 18. November, in der Volkshochschule, Frankfurter Allee 37, Raum 1104. Beginn ist um 16.30 Uhr. Dort geht es unter anderem auch um Themen wie Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung, Hilfsmöglichkeiten und wer sie bezahlt und welche Vergünstigungen in Anspruch genommen werden könne, wenn eine Behinderung vorliegt. Organisiert wird das Angebot von den Pflegestützpunkten des Bezirks zusammen mit der Kontaktstelle PflegeEngagement. tf