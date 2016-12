Nächster Narva Mädchentag

Friedrichshain.

Die SG Narva veranstaltet am Sonnabend, 7. Januar, einen weiteren Mädchentag. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr in der Sporthalle an der Palisadenstraße 78. Los geht es dort um 10 Uhr. Mitmachen können Mädchen der Jahrgänge 2006 bis 2011. Auf dem Sportprogramm stehen bis 14.30 Uhr unter anderem Zielwerfen, Staffelrennen, Handball und Bewegung mit Musik. Auch für die Verpflegung ist gesorgt. Teilnehmerinnen müssen nur ihre Sportbekleidung und, wenn vorhanden, einen Handball mitbringen. Anmeldung unter0171 89 391 07, per E-Mail anoder über die Trainer sowie die AG-Leiter in den Schulen.